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حاكم اقليمي اوكراني: مقتل 12 شخصا على الاقل واصابة 40 آخرين في قصف روسي كثيف لمدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

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