الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: مسودة بيان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تظهر تعهد المجموعة بتقديم تحويلات وقروض قيمتها 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يخطر بوقف البناء في 6 منازل جنوب بيت لحم

بايدن يزعم: فنلندا والسويد تستوفيان 'كل المعايير' للانضمام الى الناتو

الاميركي سيرحل وسيتخلى عن الميليشيات.. المقداد يؤكد تواصل سورية مع معظم الدول العربية

السيد الحوثي: من يقودون العدوان على اليمن يقودون حملات التطبيع

الخطر الوجودي على الكيان الصهيوني

مليونية "19 مايو"..الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين