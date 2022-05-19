شاهد.. القوات العسكرية تقمع مليونية الـ 19 من مايو بالسودان

العالم - السودان

تأتي مليونية التاسع عشر من مايو في العاصمة السودانية الخرطوم وسط انتشار كثيف للقوات العسكرية والامنية في معظم شوارع الخرطوم ومحاولات استباق تحرك المواكب باستخدام الغاز المسيل للدموع وسط كر وفر مع المتظاهرين ، لكن كل هذه الإجراءات لم تمنع المتظاهرين من التحرك صوب القصر الرئاسي عبر عدة منافذ وسط هتافات تطالب بمدنية الدولة وذهاب العسكر الي ثكناته .

وتعمل الآلية الثلاثية التي تضم الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد علي ايجاد حل للقضايا السياسية عبر مبادرة لاقت رفضًا تامًا من لجان المقاومة التي تري فيها محاولة لإضعاف الشارع السوداني وشرعنة الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح البرهان.

لم يتغير نهج القوات العسكرية في التعامل مع المتظاهرين رغم الإنهاك الذي أصابها جراء التظاهرات المستمرة لمدة سبعة اشهر ، اذ استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي هذا بخلاف الاعتقالات لقيادات لجان المقاومة في محاولة لكسر شوكتهم، وقد أدي القمع المفرط من قبل العسكر تجاه المتظاهرين لسقوط عدد من الضحايا.