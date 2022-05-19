الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عبير موسي: سأطعن آليا في كل قرار يصدره الرئيس التونسي حول الانتخابات

عبير موسي: سأطعن آليا في كل قرار يصدره الرئيس التونسي حول الانتخابات
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت عبير موسي رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس أنها ستقوم بالطعن آليا في كل قرار يصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الانتخابات القادمة.

العالم- تونس

وقالت موسي خلال استضافتها ببرنامج "ميدي شو" الذي تبثه إذاعة "موزاييك" يوم الخميس: "سأطعن في مسار الانتخابات بصفة آلية وخصصت هيئة في الحزب لهذا الغرض.. يعني أول رزنامة صادرة عن هيئة الانتخابات أو قرار من قيس سعيد حول الانتخابات سنطعن فيه".

وأفادت بأنها توجهت للجنة البندقية لتحميل المسؤولية للمنتظم الدولي، مضيفة "سنحمل الرأي العام مسؤوليته والشعب التونسي أيضا.. وإذا صمتت اللجنة أمام ترسانة الخروقات فلن نسكت".

واعتبرت عبير موسي أن شرعية الرئيس قيس سعيد مشكوك فيها وأن حكومة نجلاء بودن ليس لها صلاحيات ولا إنجازات.

وأوضحت قائلة: "حكاية الشرعية وزوز ملاين و700 التي تحدث عنها الرئيس سابقا مشكوك فيها، لأن حزبي تابع انتخابات 2019.. كما أن الحكومة التي عينها صفر إنجازات وصفر خبرة وصفر نجاح.. وصفر صلاحيات".

وتابعت قائلة: "قيس سعيد يملك شرعية واسعة من أجل صلاحيات محددة بناء على قانون انتخابي وعلى دستور".

وصرحت عبير موسي: "لم يصوت لك أحد ودعاك لتغيير الدستور أو التحكم في رقابنا"، مشيرة إلى أن "قيس سعيد حل مجلس النواب بطريقة مخزية عندما تم المس بمصالحه".

روابط ذات صلة

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. الاحتلال يدفع ثمن إجراءاته ضد الفلسطينيين والمقدسات

رئيس فنلندا: مستعدون لبحث المسائل التي تثير قلق تركيا إزاء انضمامنا للناتو

رئيس أركان روسيا ونظيره الأمريكي يبحثان عددا من المسائل من بينها أوكرانيا

الاحتلال يقول إنه حدد بندقية قد تكون قتلت أبوعاقلة لكنه يتشبث بذرائع

وزير مصري يعلن دخول بلاده مرحلة الفقر المائي

شولتس: ماكرون كان محقا في مسألة توقيت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي