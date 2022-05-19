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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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مصادر يمنية نقلا عن مصدر عسكري: 107 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية
ا ف ب:الكونغرس الأميركي يوافق على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
حماس: نجدد المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وقرار الاحتلال عدم فتح تحقيق بالجريمة لن يعفيه من المسؤولية
الأمم المتحدة تدعو روسيا وأوكرانيا الى تبني التواصل والتنسيق الذي تم لإنجاز عمليات الإجلاء من ماريوبول من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة
البنتاغون: مشاورات أولى منذ بدء غزو أوكرانيا بين رئيسي الأركان الأميركي والروسي
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تنشر لقطات لطائراتها المسيرة ومشاهد لأول مرة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة
الرئيس الايراني لدى استقباله نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني: العلاقات البناءة بين دول الجوار هي العامل الاكثر تأثيرا على صعيد تعزيز أمن المنطقة
رويترز: مسودة بيان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تظهر تعهد المجموعة بتقديم تحويلات وقروض قيمتها 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: نحن كشعب يمني معنيون بمواصلة مشوارنا للوصول إلى الاستقلال والحرية ومنع التدخل الأجنبي
قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي: العدو يهدف الى إفقاد شعبنا كل عناصر تماسكه وقوته ليسهل السيطرة عليه بشكل عام
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تنشر لقطات لطائراتها المسيرة ومشاهد لأول مرة للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة
الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش
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