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ا ف ب:الكونغرس الأميركي يوافق على مساعدة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

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