الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر يمنية نقلا عن مصدر عسكري: 107 خروقات للهدنة الإنسانية والعسكرية من قبل تحالف العدوان ومرتزقته خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: العلاقات البناءة بين دولة الجوار أكثر العناصر تأثيرا لتعزيز الأمن الإقليمي

الإفراج عن أسير من رام الله بعد اعتقال دام 14 عاما

الكونغرس يوافق على مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا

السيد الصدر يجمد 'يقظان اليعقوبي' من العمل لمدة عام كامل

تكريم ذوي الشهداء والجرحى من الإعلاميين في طرطوس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 19-05-2022