تكريم ذوي الشهداء والجرحى من الإعلاميين في طرطوس

العالم - سوريا

ونوهت رئيسة فرع الاتحاد عائدة ديوب خلال حفل التكريم بعظمة العطاء والتضحيات التي قدمها الشهداء مع ذويهم من أجل تحقيق النصر على الأعداء لافتة إلى أن الانتصارات بمختلف المجالات كانت بفضل دماء الشهداء والجرحى وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري.

بدوره بين مدير أوقاف طرطوس عبدالله السيد في كلمته أن الحرب الإرهابية على سورية منذ بدايتها كانت حرب صورة وكلمة وتضليلاً وحرباً على العقول بثت أفكاراً عبر شاشات الفتنة.

رئيس مكتب الإعلام والثقافة في فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي سمير خضر أشار إلى عظيم ما سطره شهداء الوطن بدمائهم الطاهرة مشدداً على أنهم سيبقون خالدين في ذاكرة الأجيال القادمة.

وأكد الصحفي في المركز الإذاعي والتلفزيوني بطرطوس علاء سليمان شقيق الشهيد سدير أن أرواح الشهداء ستبقى نوراً ساطعاً في سماء الوطن ودافعا لمواجهة الإرهاب بأشكاله المتعددة حتى تحقيق النصر.

بدوره لفت الجريح عزام أحمد من مكتب جريدة الثورة إلى أن كلمات الحق كانت موازية لساحات المعارك وكل كلمة وتضحية وموقف يصغر أمام الوطن وبقائه.

حضر حفل التكريم محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى وأمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حبيب حسين وعدد من الصحفيين في المحافظة.

فاطمة حسين