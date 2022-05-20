الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر.. التماس بالسجن لرئيس وزراء سابق وعدة مسؤولين

الجزائر.. التماس بالسجن لرئيس وزراء سابق وعدة مسؤولين
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

قدم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، التماسا بعقوبة السجن 10 سنوات نافذا وغرامة مليون دينار على رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال.

العالم - الجزائر

وطالب النائب العام بتوقيع العقوبة ذاتها بالمدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية مختار رقيق، وكذلك لمالك مجمع "متيجي" متيجي حسين، مع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لياسين متيجي، وتضمن الالتماس أيضا تغريم كل واحد منهم بـ8 ملايين دينار جزائري.

كما التمس النائب العام 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة لكل من الوزير السابق عبد القادر قاضي، والمدير السابق لديوان رئاسة الوزراء مصطفى عبد الكريم رحيال، و3 سنوات حبسا نافذ للوزراء السابقين، عبد الوهاب نوري، عبد القادر زعلان، عبد القادر بوعزقي وعبد الوهاب طلعي، ورجل الأعمال السابق علي حداد، وكذلك والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.

وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق باقي المتهمين بين 3 وسنتين حبسا نافذا، ومصادرة كل عقاراتهم وأموالهم المنقولة وأرصدتهم المصرفية.

وجاء الالتماس بعد أن وجهت النيابة العامة للمذكورين أعلاه تهم "فساد تتعلق، بمنح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية".

روابط ذات صلة

الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا

تبون يدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار الزراعي في الجزائر

رفع "الجزائر" لأسعار الغاز سيغرق "تونس" في العتمة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوغدانوف يعلق على أنباء عن استخدام منظومة 'إس-300' ضد طائرات "إسرائيلية "

الجزائر.. التماس بالسجن لرئيس وزراء سابق وعدة مسؤولين

بعد تعنت من قوى العدوان.. عودة فتح خط النقل البري من جبل رأس إلى مديرية حيس بالحديدة

أمريكا تفرض عقوبات على رجل أعمال لبناني وشركاته

مقتل 11 جنديا وإصابة 20 آخرين بهجوم شرقي بوركينا فاسو

السفير الايراني في بغداد: من يعتدي على الرموز الدينية لا يمثلنا