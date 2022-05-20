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بعد تعنت من قوى العدوان..

عودة فتح خط النقل البري من جبل رأس إلى مديرية حيس بالحديدة

عودة فتح خط النقل البري من جبل رأس إلى مديرية حيس بالحديدة
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري باليمن ان الخط الممتد من منطقة المبرز جبل رأس إلى مديرية حيس بمحافظة الحديدة من جهة سيطرت حكومة الإنقاذ مفتوح وجاهز لعبور المسافرين.

العالم - اليمن

وأدانت الهيئة ما يتعرض له المسافرين والمواطنين من مضايقات وصعوبات جراء عدم التزام مرتزقة العدوان تنفيذ ما تضمنته الهدنة الإنسانية، بشأن الطرق والمنافذ في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حتى اللحظة، وهو ما يشكل عائق أمام حركة تنقلات المسافرين والمواطنين وحركة نقل البضائع التجارية.

وقال البيان ان تحالف العدوان عبر مرتزقته ما زال يتنصل ويماطل في تنفيذ الهدنة الإنسانية التي اعلنتها الامم المتحدة مطلع ابريل الماضي، في فتح المنافذ إلى الآن.

واشار إلى ان القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني يسعون بكل السبل إلى رفع المعاناة وتقديم التنازلات تلو التنازلات في فتح المنافذ، وبما يمكن المواطنين والمسافرين من التنقل بكل سهولة ويسر، مبينا ان الطرف الآخر يتمنع وبشكل مباشر عن تنفيذ ما جاء بالهدنة حتى هذه اللحظة.

وناشدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الأمم المتحدة راعية الهدنة الانسانية بالضغط على الطرف الآخر بفتح الطرق والمنافذ وعدم عرقلة المارين من المواطنين والمسافرين وشاحنات نقل البضائع بالخط الحيوي الذي يربط بين محافظة الحديدة وتعز.

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