الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الثقافة القطري يجتمع باسماعيلي ويتجول في معرض الكتاب الدولي

وزير الثقافة القطري يجتمع باسماعيلي ويتجول في معرض الكتاب الدولي
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي": ان ايران وقطر لديهما رغبة خاصة في توسيع العلاقات بين البلدين.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى امس الخميس في معرض طهران الدولي للكتاب الـ 33، بين وزير الثقافة الايراني ونظيره القطري "الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم ال ثاني".

ونوه وزير الثقافة الايراني بزيارة امير قطر، الاسبوع الماضي، للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا بان الزيارة دلّلت على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية القائمة بين الجانبين.

واردف قائلا: ان رئيس الجمهورية الاسلامية (اية الله رئيسي)، يولي اهمية خاصة الى العلاقات مع دولة قطر الصديقة والشقيقة؛ معربا عن تقديره بان الزيارات المتبادلة والوثيقة الحالية بين كبار مسؤولي البلدين، لم يسبق لها نظير في تاريخ العلاقات الثناية.

يذكر ان وزير الثقافة القطري "عبد الرحمن بن حمد آل ثاني"، قام اليوم الخميس، بزيارة معرض طهران الدولي للكتاب الثالث والثلاثين، وتفقد الاقسام المختلفة هناك.

ورافق "الشيخ ال ثاني" في هذه الجولة التي جرت بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي"، المستشار الثقافي بوزارة الثقافة القطرية "غانم العلي" ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب "جاسم احمد البوعينيين" الى جانب مدير مكتب وزير الثقافة القطري "محمد ماجد المعاضين".

وانطلقت اعمال معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب حضوريا، في 11 ايار الجاري، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، ويستمر هذا المعرض على مدى 10 ايام في مصلى الإمام الخميني (رض) الكبير بطهران، كما يعرض افتراضيا على الرابط ketab.ir.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

آراء قطرية حول زيارة الأمير تميم لطهران

أمير قطر: سنعمل على الدفع بمفاوضات فيينا للتوصل إلى إتفاق عادل

امير قطر يثني على حفاوة الإستقبال في إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..سجال أميركي روسي بشأن تفاقم الأمن الغذائي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-05-2022

وزير الثقافة القطري يجتمع باسماعيلي ويتجول في معرض الكتاب الدولي

ألمانيا ستدفع 10 ملايين يورو لتعويض انسحاب روسيا من مجلس أوروبا

بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين العراقية يوفد نفسه إلى لندن بعد ساعات من اقالته

ملفات الاضطهاد: محمد عبد الحسن المتغوي