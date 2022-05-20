وزير الثقافة القطري يجتمع باسماعيلي ويتجول في معرض الكتاب الدولي

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى امس الخميس في معرض طهران الدولي للكتاب الـ 33، بين وزير الثقافة الايراني ونظيره القطري "الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم ال ثاني".

ونوه وزير الثقافة الايراني بزيارة امير قطر، الاسبوع الماضي، للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا بان الزيارة دلّلت على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية القائمة بين الجانبين.

واردف قائلا: ان رئيس الجمهورية الاسلامية (اية الله رئيسي)، يولي اهمية خاصة الى العلاقات مع دولة قطر الصديقة والشقيقة؛ معربا عن تقديره بان الزيارات المتبادلة والوثيقة الحالية بين كبار مسؤولي البلدين، لم يسبق لها نظير في تاريخ العلاقات الثناية.

يذكر ان وزير الثقافة القطري "عبد الرحمن بن حمد آل ثاني"، قام اليوم الخميس، بزيارة معرض طهران الدولي للكتاب الثالث والثلاثين، وتفقد الاقسام المختلفة هناك.

ورافق "الشيخ ال ثاني" في هذه الجولة التي جرت بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي"، المستشار الثقافي بوزارة الثقافة القطرية "غانم العلي" ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب "جاسم احمد البوعينيين" الى جانب مدير مكتب وزير الثقافة القطري "محمد ماجد المعاضين".

وانطلقت اعمال معرض طهران الدولي الـ 33 للكتاب حضوريا، في 11 ايار الجاري، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، ويستمر هذا المعرض على مدى 10 ايام في مصلى الإمام الخميني (رض) الكبير بطهران، كما يعرض افتراضيا على الرابط ketab.ir.