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"رويترز" عن الشرطة النرويجية: إصابة عدة أشخاص في حادث طعن مستمر في جنوب شرق البلاد

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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