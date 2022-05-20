شاهد..سجال أميركي روسي بشأن تفاقم الأمن الغذائي

العالم - خاص بالعالم

وقال "أنطونيو غوتيريش" ان شبح نقص الغذاء العالمي يدفع بعشرات الملايين إلى المجاعة.

وفي اول رد فعل روسي على دعوة واشنطن السماح بتصدير محاصيل الحبوب الاوكرانية العالقة في موانئ البحر الاسود، رفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري مدفيديف" تصدير بلاده المنتجات الغذائية على حساب سوقها الخاص، مؤكدا ان الغذاء للمواطنين الروس مقدس واستغرب مدفيديف التناقضات في مواقف الدول الغربية، قائلا انه في الوقت الذي تفرض هذه الدول عقوبات وصفها بالمجنونة على بلاده تدعو موسكو لتوفير الغذاء لهم، ولفت الى استعداد روسيا للوفاء بالتزاماتها بالكامل، لكنها تتوقع أيضا التعاون من الشركاء التجاريين، بما في ذلك على المنصات الدولية.

وكان وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" قد دعا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي روسيا الى التوقف عن إعاقة عمل موانئ البحر الأسود، وتنقل السفن والقطارات والشاحنات التي تنقل الأغذية من أوكرانيا، كما طالب موسكو بالتوقف عن تعليق تصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى البلدان التي توجّه انتقادات لحرب روسيا في اوكرانيا.

في المقابل، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نبينزي" بوجود نية غربية لتحميل روسيا مسؤولية مشاكل العالم كافة، مؤكدا أن تداعيات العقوبات التي فرضتها دول غربية على بلاده تسهم في التدهور المتفاقم للأمن الغذائي.

واتهم الدبلوماسي الروسي أوكرانيا بنشر الألغام على طول سواحل البحر الأسود، و ان هذا العمل يعوق عمل موانئها، مشيرا الى عدم وجود نية لدى كييف للتعاون لتمكين عشرات السفن الأجنبية من العمل.

من جهته طالب "سيرغي دفورنيك"، عضو بعثة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، روسيا بوضع حد لسرقة الحبوب الأوكرانية المقدرة اليوم بنحو 500 ألف طن وبفك الحظر عن الموانئ البحرية الأوكرانية وبإعادة حرية الملاحة والسماح بمرور السفن التجارية، وأضاف ان نحو 400 مليون شخص حول العالم يعتمدون على إمدادات الحبوب من أوكرانيا.