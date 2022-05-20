مسؤول ايراني: ستطلق اسبوعيا 400 رحلة جوية الى قطر

العالم - ايران

اعلن محمد ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، موضحا ان الرئيس الايراني افتتح من خلال فيديو كنفرانس 82 مشروعا صناعيا واعماريا وزراعيا في المناطق التجارية الحرة في كل من قشم وارس وكيش وانزلي وماكو وبارسيان وسهلان وبوشهر ولرستان ولامرد وبجنورد ونمين في ان واحد بلغت كلفتها اكثر من 61 مليار ريال.

وأكد محمد ان المستثمرين الاجانب اعلنوا استعدادهم لتوظيف رساميلهم في مصرف (Offshore) الذي بامكانه توفير الكثير من المزايا بينها تسهيل استثمار رجال الاعمال الايرانيين المقيمين في الخارج في المشاريع داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع امين المجلس الاعلى للمناطق الحرة قائلا: ان قيمة تصدير السلع من المناطق الاقتصادية الحرة بلغت العام الماضي 15 مليار و700 مليون دولار.

كما أكد استعداد الكثير من دول العالم في توظيف استثماراتها في المناطق الاقتصادية الحرة الايرانية بينها روسيا، مشددا على ان الرساميل التي تم توظيفها في هذه المناطق بلغت حتى الان 163 مليون دولار.

واشار الى المسابقات الدولية لكأس العالم التي سوف تستيضيفها قطر مؤكدا انه سوف يتم اطلاق 400 رحلة جوية الى هذا البلد بالاضافة الى تخصيص سفن تقل بين 150 الى 350 راكب لزيارة قطر لمشاهدة المسابقات التي ستجري هناك.