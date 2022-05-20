شاهد..85 يوما ونيران الحرب في اوكرانيا مشتعلة

العالم - خاص بالعالم

حرب حولت مناطق اوكرانية الى جحيم بحسب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال ان منطقة دونباس شرقي البلاد تم تدميرها بالكامل وحولتها القوات الروسية الى جحيم.



وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي: "روسيا تشن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على منطقة دونباس، إن القوات الروسية دمرت دونباس بالكامل وتشن عمليات قصف دون تمييز بين العسكريين والمدنيين وان الإجراءات الروسية كانت محاولة متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين، الوضع هناك جحيم وهذه ليست مبالغة".

لن تسير تطورات الحرب لصالح اوكرانيا مع التقدم التي تحرزها القوات الروسية في الجبهة الشرقية والجنوبية لاوكرانيا، مع هذه اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قالت انها لحظة استسلام نحو 800 عسكري أوكراني كانوا متحصنين في مجمع آزوفستال للصلب في ماريوبول خلال الساعات الـ24 السابقة، ما يرفع العدد الإجمالي للذين استسلموا إلى اكثر من 1700 خلال هذا الاسبوع فقط.

وتقدم روسي واجهه الكونغرس الأميركي بالموافقة على اكبر رزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، ستة مليارات منها لتزويد اوكرانيا بآليات مصفّحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي.

واذا ما وقع الرئيس الاميركي "جو بايدن" على هذا المشروع، فذلك سيرفع إجمالي المساعدات الأميركية لأوكرانيا الى 50 مليار دولار.

بعد أن اقتصرت المعدّات العسكرية التي أرسلتها واشنطن لكييف على أسلحة اعتُبرت دفاعية، باتت ترسل حاليًا مدافع ومروحيات وطائرات مسيرة إلى الجيش الأوكراني الذي يتمّ تدريبه على كيفية استخدامها، الا ان مسؤولين اميركيين قالوا إن البيت الأبيض يعمل على تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، اكثر تطورا من صواريخ جافلين وستينجر التي تمتلكها كييف.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومصدرين بالكونغرس إن نوعين من الصواريخ القوية المضادة للسفن، هاربون، ونافال سترايك، لكنهم لن يخفوا مخاوف الادارة الاميركية التي تنفي حتى الان نيتنها تصدير الاسلحة المتطورة الى اوكراينا، من اشتداد حدة الصراع وانتقام روسيا في حال غرق سفنها بهذه الصواريخ، او المخاوف من استيلاء القوات الروسية على هذه الاسلحة النوعية.