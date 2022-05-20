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الخارجية الروسية تعلن استعدادها لاستقبال هنية في موسكو

الخارجية الروسية تعلن استعدادها لاستقبال هنية في موسكو
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ويجري العمل على تحديد موعد الزيارة.

العالم - روسيا

وأضاف بوغدانوف، في حديث صحفي على هامش قمة "روسيا ـ العالم الإسلامي: قمة قازان 2022": "لا أستطيع أن أؤكد، لا توجد مواعيد متفق عليها. مبدئيا تمت مناقشة هذا الموضوع عندما كان موسى أبو مرزوق هنا. نحن جاهزون لاستقبال الوفد لكن لم يتم بعد الاتفاق على الموعد".

في وقت سابق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأن هنية سيزور موسكو الشهر المقبل.

في أوائل أيار/مايو، عقد بوغدانوف اجتماعا في وزارة الخارجية الروسية مع وفد من حماس، وبعد ذلك أخبر وكالة "نوفوستي"، أن موسكو مستعدة لعرض ساحتها كمكان لعقد اجتماع بين الأطراف الفلسطينية.

وأضاف نائب الوزير، أن روسيا تتوقع أيضا زيارات من قادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.

بدوره توقع موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تعليق للوكالة أن المحادثات في موسكو، قد تثمر عن توحيد الفصائل الفلسطينية.

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