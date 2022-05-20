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بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة آسيوية له

بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة آسيوية له
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى كوريا الجنوبية في أول زيارة آسيوية له، وتهدف إلى تأكيد التزام إدارته الدبلوماسي والاقتصادي تجاه المنطقة في مواجهة الصين.

العالم - الأميرکيتان

وخلال الزيارة التي ستستمر لـ5 أيام، سيعقد بايدن قمته الأولى مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك البرنامج النووي لكوريا الشمالية ومخاطر سلسلة التوريد.

وتأتي زيارة بايدن، وهي الأولى له منذ توليه منصبه، في الوقت الذي تعتقد فيه كل من سيئول وواشنطن أن كوريا الشمالية على وشك القيام بتجربة نووية أو صاروخية باليستية عابرة للقارات، أثناء وجوده في كوريا الجنوبية أو اليابان، المحطة الثانية في جولته.

وتأتي زيارة بايدن إلى سيئول بعد 10 أيام فقط من تولي يون منصبه.

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