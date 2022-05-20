تركيا تعلن عن مبادرة مع العراق ودول عربية بشأن مليون سوري نازح

العالم - العراق

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في كلمة له خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة التي تقام بمدينة نيويورك أن بلاده "تعمل على خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري، وأنهم بدأوا بمبادرات مع العراق والأردن ولبنان، لعودة السوريين".

ودعا الوزير التركي مجلس الأمن الدولي إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا أنها ذات أهمية حيوية لـ 2.4 مليون سوري.

وأوضح أن تركيا "استضافت أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ عام 2014، وأنه منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، استقبلت 145 ألف لاجئ أوكراني".