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شاهد.. جمال حسني مبارك ينافس السيسي على السلطة في مصر

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

أطيح بحسني مبارك، جاء محمد مرسي، ثم عبد الفتاح السيسي، ثم... نعم أصبح هناك مجالٌ لكلمة ثم بالنسبة للعديد من المصريين، خاصة بعد ظهور نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، جمال، موجها كلاما أوحى وكأنه يروج لنفسه للعودة إلى الحياة السياسية في مصر.

العالم - خاص بالعالم

ظهور جمال مبارك وتصريحاته أثارت تفاعلا بين الناشطين المصريين.

في هذا السياق غرد حساب "دكتور خشبة": من الاخر كده انت مؤيد للفكرة ولا معارض ليها، بس الجبهة الوحيدة اللي تقدر تسقط نظام السيسى هي جبهة جمال مبارك ولنا في سامي عنان واحمد شفيق عبرة. نقطة ومن اول السطر

"احمد" أيضا علق: يعني حضرتك هذا البديل الوحيد الموجود عندك؟ مصر تعدادها السكاني اكثر من مئة مليون. لا يوجد عندك الا مبارك والسيسي وجمال ابن مبارك؟

وكتب حساب باسم "سلامي": لتتضح الصورة، مصر اتباعت عندما باعوا المرحوم محمد مرسي، والآن ما يجري هو أن السيسي وعصابته يحاولون قدر الاستطاعة بيع ما يمكن لأخذ الأموال والهروب من الفشل وترك السلطة لجمال مبارك وعصابته. ما شاء الله كلها عصابة

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