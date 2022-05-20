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منظمة العفو الدولية: قرار إسرائيل عدم التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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