الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على التعاون في القطب الشمالي

الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على التعاون في القطب الشمالي
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نيكولاي كورتشونوف، المتخصص بشؤون المنطقة القطبية والمندوب عن وزارة الخارجية الروسية، أن قضية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على تطوير التعاون في القطب الشمالي.

العالم - روسيا

وقال كورتشونوف في مؤتمر صحفي في وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا": "في الوقت نفسه، يجب علينا أيضًا أن نفهم بوضوح أن تغيير الوضع العسكري - السياسي للبلدان، بالطبع، يمكن أن يُدخل بعض التعديلات على تطوير التعاون في خطوط العرض العليا. وسيحدد الوقت ما سيكون عليه الأمر، وما إذا كانت فنلندا والسويد ستنضمان إلى الشمال أم لا".

قدمت فنلندا والسويد في السابق طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ للانضمام إلى الحلف. وصرحت تركيا في وقت لاحق بأنها لا تستطيع أن تقول "نعم" لانضمام هذه الدول إلى الناتو بسبب مقارباتها تجاه القضية الكردية.

روابط ذات صلة

الخارجية الروسية تعلن طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا

رئيس فنلندا: مستعدون لبحث المسائل التي تثير قلق تركيا إزاء انضمامنا للناتو

بايدن يزعم: فنلندا والسويد تستوفيان 'كل المعايير' للانضمام الى الناتو

تركيا تعلن رفضها انضمام فنلندا والسويد للناتو

تركيا تعرِض صفقتها: توسيع ’الناتو’ مقابل ’المنطقة الآمنة’

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. داود شهاب: الإحتلال لا يدرك من أين ستأتيه الضربة

تركيا تعلن عن مبادرة مع العراق ودول عربية بشأن مليون سوري نازح

بالفيديو.. باحث سیاسی: هناك إنعدام ثقة بين السياسيين والعسكريين في "إسرائيل"

الخارجية الروسية: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سوف يستدعي تعديلات على التعاون في القطب الشمالي

هكذا يعلّق نبيه بري على ترشيح شخصية غير شيعية لرئاسة المجلس

قطر: لن ننسحب من المشاريع في روسيا