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وزير الدفاع الروسي: سيتم إقامة 12 قاعدة عسكرية عند الحدود الغربية لروسيا على خلفية مساعي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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