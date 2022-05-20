إمدادات الغاز الروسي الى فنلندا ستتوقف غدا السبت

العالم ـ أوروبا

وجاء في تقرير الشركة: ""بعد ظهر اليوم الجمعة، 20 مايو، أبلغت شركة "غازبروم إكسبورت جاسوم" أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب الاتفاقية ستنتهي يوم السبت 21 مايو 2022، الساعة 07:00".

يذكر أن شركة "غازوم" الفنلندية تأسست في عام 1994، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة تقع في إسبو، في فنلندا، وتقوم باستيراد وتسويق الغاز الطبيعي.

تمتلك الشركة 17 مصنعا لمعالجة الغاز الحيوي في فنلندا والسويد وهي أكبر شركة لمعالجة النفايات القابلة للتحلل البيولوجي في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمات متنوعة في سوق الطاقة.