الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 9 من الأسرى الشهداء

العالم- فلسطين

وأضاف في بيان أن "الاحتلال يحتجز، إلى جانب جثامين شهداء الحركة الأسيرة، جثامين 103 شهداء، و256 في مقابر الأرقام، وفقاً لمعطيات مركز القدس للمساعدة القانونية".

وشدد على أن "جريمة احتجاز جثامين الشهداء هي إحدى أبرز الجرائم التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي على مدار العقود الماضية".

وتابع البيان: "مع اندلاع الهبة الشعبية أواخر عام 2015، صعّد الاحتلال من هذه الجريمة، وتحولت إلى نهج بقرار سياسي إسرائيلي".

وأشار إلى أن "عدد الشهداء المعتقلين بلغ 228 شهيدًا، ارتقوا في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967، آخرهم الشهيد داوود الزبيدي الذي أصيب برصاص جيش الاحتلال أثناء اعتقاله، ثم ارتقى متأثرًا بإصابته".

ولفت نادي الأسير إلى أن "هناك مئات المعتقلين الذين ارتقوا بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة، نتيجة لأمراض وإصابات ورثوها عبر سنوات اعتقالهم، آخرهم الشهيد إيهاب زيد الكيلاني من نابلس، الذي ارتقى بعد شهر من الإفراج عنه، حيث اكتشفت إصابته بالسرطان بعد أن وصل المرض إلى مرحلة متقدمة".

يشار إلى أن بيان نادي الأسير الفلسطيني، جاء تزامناً مع الذكرى الرابعة لاستشهاد الأسير عزيز عويسات، من جبل المكبر في القدس المحتلة، والذي ارتقى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في 20 أيار/مايو 2018.