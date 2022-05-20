10 مفقودين وانتشال 3 جثث إثر غرق مركب يقل مهاجرين تونسيين

العالم- تونس

وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي: «تم إنقاذ 44 شخصاً وهناك عشرة مفقودين وانتشلنا ثلاث جثث، الخميس»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكل المهاجرين تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (وسط – شرق) وحاولوا التوجه بمركب قبل أن يغرق نحو السواحل الإيطالية، حسب الجبابلي.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية لتونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.

وأعلن جيش البحر التونسي (السبت) إنقاذ 81 مهاجراً بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك. على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع مايو (أيار) العثور على جثث 24 مهاجراً بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

وبين 22 و30 أبريل (نيسان)، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.

يصل مئات المهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما يُبحرون على متن قوارب متداعية.

تعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساساً من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021