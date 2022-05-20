الاتحاد الأوروبي يخطط للتوصل إلى اتفاق للغاز مع كيان الاحتلال ومصر

العالم ـ أوروبا

وأضاف بوريل في مدونته، قائلا: "فيما يتعلق بتنويع الإمدادات، اتفقت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة بالفعل على إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال. نحن نعمل أيضا مع كندا بشأن الإمدادات المحتملة للغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. ويخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية ثلاثية مع إسرائيل ومصر لتوريد الغاز الطبيعي المسال قبل الصيف".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض جملة من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد فرض حزمة سادسة تتضمن فرض حظر على النفط الروسي إلى أن القرار لا يحظى بتأييد جميع الدول.

وأشارت روسيا إلى أن رفض النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على اقتصادات أوروبا والعالم.