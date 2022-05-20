السفارة التركية في تونس تعلن عن زيارة وفد من الناتو إليها

العالم- تونس

وجاء في بلاغ مقتضب نشرته السفارة: "بصفة سفارتنا نقطة اتصال لحلف شمال الأطلسي، سرّنا أن ننظم نقطة توجيهية (إعلامية) لممثلي الدول الحليفة لتبادل نتائج المحادثات والنقاشات التي أجراها وفد الناتو مع الجانب التونسي خلال زيارته".

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي اعلان رسمي عن هذا الموضوع من قبل السلطات التونسية، ولا يُعرف لدى الرأي العام من استقبل أو التقى وفد "الناتو" وما هي المواضيع التي تمت مناقشتها.

وكان المفتش العام للقوات المسلحة التونسة، الجنرال عبد المنعم بلعاتي، قام بجولة في 27 نيسان/أبريل، برفقة رئيسة فريق الحلف الأطلسي، بينيديكت بورال، بزيارة مشتركة إلى مركز تدريب عمليات "دعم السلام" في سراييفو كجزء من مشروع لإنشاء مركز مماثل في تونس بدعم من "الناتو".

وشارك وزير الدفاع التونسي عماد مميش، في المؤتمر الذي عقد في مدينة رمشتاين في ألمانيا لوزراء الدفاع من 43 دولة أعضاء الحلف وغير الأعضاء وذلك بدعوة من نظيره الأميركي.

يذكر أنّ الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، أعلن في أيار/ مايو 2015، قراراً بمنح تونس صفة العضو الأساسي غير الحليف في حلف شمال الأطلسي.