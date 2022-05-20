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بلينكن يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن

بلينكن يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يلتقي مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان آل سعود، في العاصمة واشنطن، اليوم الجمعة.

العالم ـ الأميركيتان

وجاء في بيان الوزارة أن "الوزير بلينكن يلتقي، إلى جانب نائب وزير الخارجية شيرمان، مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود في وزارة الخارجية".

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 18 أيار/مايو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية.

وقال البيت الأبيض في بيان، في 17 مايو، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بنائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار البيان إلى أن "الجانبين أكدا على الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين".

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