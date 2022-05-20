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كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدرالدين

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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بدء كلمة السيد نصرالله في ذكرى استشهاد القائد السيد بدر الدين