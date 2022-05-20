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سفير مصر السابق في روسيا يتحدث عن انقسام مخجل وعجيب

سفير مصر السابق في روسيا يتحدث عن انقسام مخجل وعجيب
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

تحدث سفير مصر السابق في روسيا ومدير المركز المصري للشؤون الخارجية عزت سعد، عن أهمية التعاون بين روسيا والعالم العربي خلال حضوره قمة "روسيا - العالم الإسلامي" بمدينة قازان الروسية.

العالم- مصر

وأوضح عزت سعد في تصريحات لـRT أن روسيا في حوار دائم مع العالم الإسلامي، منذ عام 2006 وقبل ذلك ونحن موجودن ضمن لقاءات منتظمة لمناقشة التجربة الروسية في مجال التنوع الثقافي والديني، كنموذج للحفاظ على الهوية الوطنية.

وأشار إلى أن هذه القمة جاءت في وقت مهم للغاية، حيث أنه من "المقرر أن نناقش غدا في وقت يشهد العالم فيه انقساما مخجلا وعجيبا بين الدول المتحضرة والدول غير المتحضرة، والإعلام الغربي القبيح الذي بدأ الحديث عن هذا الانقسام لتقديم دعم غير محدود لدولة بعينها".

ونوه بأن هناك آفاقا كبيرة وواعدة بين روسيا والدول العربية، حيث ترتبط روسيا بالعالم العربي برابطة مؤسسية تضم جميع الدول العربية، وواحد من أهم محددات السياسة الخارجية لروسيا في منطقة الشرق الأوسط هي محاربة الإرهاب والتطرف، وهو هدف تسعى إليه الدول العربية.

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سفير مصر السابق في روسيا يتحدث عن انقسام مخجل وعجيب

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