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أردوغان: ألمانيا والسويد وفنلندا لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليم الإرهابيين

أردوغان: ألمانيا والسويد وفنلندا لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليم الإرهابيين
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ألمانيا والسويد وفنلندا بالسماح لـ"التنظيمات الإرهابية" بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين.

العالم ـ تركيا

وعقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، تطرق أردوغان إلى طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلا: "أجريت اليوم محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الهولندي وغدا سأتباحث مع الجانبين البريطاني والفنلندي".

وأضاف "التنظيمات الإرهابية تنظم كل أنواع المسيرات في ألمانيا والسويد وفنلندا، وعندما نطالبهم بتسليم الإرهابيين لنا لا يستجيبون".

وأكد أردوغان، في وقت سابق، أن تركيا أبلغت أصدقاءها برفضها انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وأنها متمسكة بهذا الموقف.

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اعتبرت وزيرة خارجية السويد، آن لينده، أن تركيا تمارس "التضليل" حول بلادها فيما يخص "حزب العمال الكردستاني"، على نحوٍ يُعقد توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكتبت آن لينده على "تويتر" اليوم الجمعة "نظرا للانتشار الواسع للمعلومات المضللة حول (السويد) وحزب العمال الكردستاني، نود التذكير بأن حكومة أولوف بالمه (السويدية) كانت أول (دولة) بعد (تركيا) تصنف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية عام 1984".وأضافت "سار الاتحاد الأوروبي على نفس النهج عام 2002... هذا الموقف لم يتغير".

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