شاهد.. روسيا تنشيء قواعد عسكرية جديدة ردا على توسع الناتو

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رياح الناتو تعصف بأوروبا من جديد.. الحلف يصر على التحرش بروسيا وضم فنلندا والسويد الواقعتين على حدودها الغربية الى صفوفه.. ما يدفع موسكو لاتخاذ خطوات تصفها بالمشروعة لضمان امنها من هذا التوسع.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اكد اَنّ بلاده ستنشئ قواعد عسكرية غربَي البلاد ردًا على تعزيز حلف شمال الأطلسي لقواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد. واضاف ان موسكو ستتخذ إجراءات مضادةً مناسبةً على خطوة انضمام السويد وفنلندا للناتو.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: يستمر التوتر في التصاعد في المنطقة العسكرية الغربية، وإننا نتخذ التدابير المضادة المناسبة لهذا الامر. وفي ظل هذه الظروف نعمل بنشاط على تحسين التكوين العسكري للقوات هناك، وفي حلول نهاية العام ستكون هناك اثنتى عشر وحدة عسكرية قد تشكلت في المنطقة الغربية.

انضمام فنلندا والسويد لا يقلق موسكو وحدها بل انقرة ايضا، حيث اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان ألمانيا والسويد وفنلندا تسمح لمن اسماها بالتنظيمات الإرهابية بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين.

واضاف ان هناك العديد من الدول الاوروبية تحتضن وتساند هذه التنظيمات. متهما هذه الدول باحتضان جماعات كردية يصفها بالارهابية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: سنواصل إجراء المحادثات حتى لا نقطع الدبلوماسية الهاتفية بيننا، لكن ما نقوله بوضوح هو بما أن لدينا كل المعلومات والوثائق الخاصة بتلك المنظمات الإرهابية فنحن الضحية. لن نسمح لمنظمة إرهابية بأن تكون عضوا في الناتو، لأننا ندرك حساسيات الناتو ضد الإرهاب.

الموقف التركي يصطدم بموقف اميركا الذي يدعم رئيسها انضمام السويد وفنلندا بسرعة الى الناتو، وهذا الخلاف في وجهات النظر ورفض روسيا لهذه الخطوة، هي امور تدفع القارة الاوروبية الى مزيد من التوتر في وقت لا تزال فيه الحرب في اوكرانيا بعيدة عن الحل، وبالتالي اشعال شرارة ازمة اخرى سيدخل العالم في دوامة لا امل للخروج منها في الوقت القريب.