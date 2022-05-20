العراق ينعى خسارة الأدب والثقافة برحيل النواب

العالم - العراق

وقال الحلبوسي في بيان: "ننعى القامة الأدبية والشعرية العراقية الكبيرة الشاعر مظفر النواب، الذي برحيله فقدت الساحة الأدبية رمزاً ومثالاً ومناضلاً مخلصاً ومحبّاً ومنتمياً إلى قضايا وطنه وأمته".

وأضاف، أن "النواب قدَّم درساً عظيماً في الشجاعة السياسية والأدبية، وأثرى المشهد الشعري العراقي والعربي بسفر خالد من العطاء، وحمل اسم العراق في منفاه طوال سنوات الهجرة بسبب الظلم، لروح الراحل الفقيد الرحمة، ولذويه ومحبيه ولجميع الأدباء والشعراء الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أن رحيل الشاعر مظفر النواب خسارة كبيرة للأدب العراقي.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، إن "الزاملي أعرب عن حزنه الشديد وتعازيه الخالصة برحيل الشاعر الكبير "مظفر النواب" اثر مرض عضال لحق به، واصفا وفاته بالخسارة الكبيرة للأدب العراقي برمته".

وقال الزاملي وفقا للبيان، إن "الراحل النواب كان من أهم القامات الشعرية الوطنية، التي تمكنت من رفد الأدب العراقي والعربي بغزارة انتاجه الفكري، وأحدثت كلماته نقلة نوعية في الشعر السياسي الناقد للأنظمة الظالمة".

ودعا الزاملي، الى "الاهتمام بمنجزاته الادبية، واعادة طباعة مؤلفاته ودواوينه الشعرية، وجعل عطائه منهلاً يرتوي منه القراء الاكارم، معرباً في الوقت ذاته عن اسفه الشديد لرحيله وهو في بلاد الغربة".

كما نعى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،اليوم الجمعة رحيل الشاعر مظفر النواب.

وأعلنت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب في الإمارات.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الثقافية عارف الساعدي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "النواب توفى في مستشفى الشارقة التعليمي بالإمارات".