تحديد موعد انعقاد الجولة الـ8 لاجتماع اللجنة الدستورية السورية

العالم - سوريا

وقال دوجاريك في إفادة صحفية إن "مكتب المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن، أعلن اليوم أن الجلسة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو".

وأضاف أن "اللجنة الدستورية ستجتمع في جلسات مغلقة".

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، انطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.