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تحديد موعد انعقاد الجولة الـ8 لاجتماع اللجنة الدستورية السورية

تحديد موعد انعقاد الجولة الـ8 لاجتماع اللجنة الدستورية السورية
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ‏السورية ستجتمع في جنيف، في اجتماعها الثامن، وذلك في الفترة من 30 مايو/ أيار وحتى 3 يونيو/ ‏حزيران المقبلين.‏

العالم - سوريا

وقال دوجاريك في إفادة صحفية إن "مكتب المبعوث الخاص لسوريا، غير بيدرسن، أعلن اليوم أن الجلسة الثامنة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستنعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو".

وأضاف أن "اللجنة الدستورية ستجتمع في جلسات مغلقة".

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، انطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، من دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.

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