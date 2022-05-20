الأنواء الجوية العراقية تحدد موعد بدء موجة الغبار الجديدة وزوالها

العالم - العراق

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العراق سيشهد موجة غبار وتصاعد أتربة وذلك بحسب توقعات قسم الأنواء الجوية الذي أعد تقريره"، مشيراً إلى أن البلاد تتأثر بالمرتفع الجوي المقبل من شرق البحر الأبيض المتوسط والذي يبدأ بعد ظهر يوم الأحد".

وأشار إلى أن "الجو سيكون ظهر الأحد من صحو إلى مغبر، وسيكون هناك تصاعد بالغبار خاصة الذي يبدأ من الأقسام الغربية"، لافتاً إلى أن "ذلك يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة مع هذا المرتفع والذي يصل من 30 إلى 40 كم في الساعة". ‏

‏وأوضح أن "يوم الإثنين ايضا تشتد الحالة أكثر والتي ستصل 50 كم في الساعة"، مبيناً أن "المنطقة الشمالية ستتأثر في كل من السليمانية وأربيل مع انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات".

‏وتابع أن العاصفة الترابية هذه ستزول تدريجياً صباح يوم الثلاثاء ويستمر المنخفض الجوي حسب تقلبات الجو".