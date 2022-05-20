حاخام يهودي: التجول علنا في السعودية لم يعد مشكلة والتطبيع مسألة وقت

العالم- السعودية

وفي مقابلة له مع قناة "i24NEWS" العبرية، وصف الحاخام "بورج"، السعودية التي زارها مؤخرًا مع قادة أعمال يهود، بأنها "مذهلة" وقال إنه "رأى مكانًا يمضي قدمًا مع مجتمع الأعمال الراغب في الابتعاد عن النفط وإلى وضع اقتصادي أفضل".

وتعليقا على أن الرياض لم توقع بعد على اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الاحتلال، قال "بورج" إن حدوث ذلك "مسألة وقت فقط".

وأضاف أنه "قد يستغرق الأمر عامين. إنه مجتمع محافظ، وهم بحاجة إلى دفع البلاد إلى الأمام. لكن خلاصة القول هي أن إيران هي القضية المشتركة للجميع. إنهم ينظرون حولهم ويقولون، فلسطين المحتلة حقًا مكان يمكننا الحصول على فائدة اقتصادية".

وتابع قائلا: "كونك يهوديًا بشكل علني ومؤيد لإسرائيل في المملكة لم يعد مشكلة بالنسبة لهم"، زاعما أنهم "مفتونون جدًا بما يحدث هنا في القدس المحتلة وينتظرون نوعًا ما منا المضي قدمًا".