الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
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أمير عبدالهيان خلال اتصال هاتفي مع بوريل: قد تم دراسة بعض المبادرات خلال زيارة المنسق الاوروبي وطهران تمتلك العزم والإرادة للتوصل الى اتفاق.

الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

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