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الدفاع الروسية: السيطرة على مصنع "آزوفستال" بالكامل

الدفاع الروسية: السيطرة على مصنع
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية على جميع منشآت "آزوفستال" في ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف" المتطرفة.

العالم-اوروبا

وقال: أصبحت المنشآت السرية للمشروع، التي كان يختبئ فيها المسلحون من كتيبة (آزوف) الأوكرانية المتطرفة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".

وأضاف: "منذ 16 مايو من هذا العام، وخلال العملية، ألقى 2439 من النازيين الأوكرانيين من (آزوف) وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا"، مشيرا إلى أنه "خلال اليوم الجمعة، استسلمت آخر مجموعة منهم وتقدر بـ531 مسلحا".

وتابع: "تم إخراج ما يسمى بـ"قائد" النازيين "آزوف"، بسبب رغبة سكان ماريوبول في معاقبته على العديد من الجرائم، من أراضي المصنع في سيارة مصفحة خاصة".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتهاء من عملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.

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الدفاع الروسية: السيطرة على مصنع "آزوفستال" بالكامل

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