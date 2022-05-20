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البنتاغون: نعمل على تزويد أوكرانيا بمدفعية بعيدة المدى

البنتاغون: نعمل على تزويد أوكرانيا بمدفعية بعيدة المدى
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد البنتاغون أن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى المدفعية البعيدة المدى، وأن واشنطن على تزويدها بتلك الأنواع من الأسلحة.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن "الحاجة الأساسية التي يواصل الأوكرانيون الإصرار عليها، تتمثل في الحصول على أنظمة تمكنهم من إطلاق النار لمدى البعيد".

وأضاف: "نحن نعمل على ذلك ونساعدهم في الحصول على مثل تلك الأنظمة".

وأعاد كيربي إلى الأذهان أن الولايات المتحدة قد سلمت لأوكرانيا العشرات من مدافع هاوتزر من نوع M777، والحلفاء يساعدون كييف بأنظمة المدفعية الخاصة بهم.

وكان مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة راجمات الصواريخ، لكن الدول الغربية لم توردها بعد.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اجتماعا افتراضيا بمشاركة نحو 40 دولة تقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لبحث احتياجات الجيش الأوكراني وسبل دعمه.

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