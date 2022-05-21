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شاهد..شيرين ابوعاقلة..صوت الحق لا يموت

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

لطالما ارعبت شيرين ابوعاقلة الصهاينة عندما كانت مراسلة، وكشفت جرائمهم؛ لهذا فرغ الصهاينة كل حقدهم على شيرين ابوعاقلة الشهيدة ولم يسلم الجثمان والمشيعين من جرائمهم واعتداءاتهم حتى بات الامر وكانه مشهد من عالم آخر.

العالم - انقلاب الصورة

هاجم الصهاينة نعش الصحفية الفلسطينية شيرين ابوعاقلة والمشعين بطريقة وحشية كما هي عادتهم.

ولم يكتفي الصهاينة عند المشهد الدموي والاجرامي في اجبار المشيعين على عدم حمل الجنازة بل على وضعها داخل سيارة الاسعاف وانتزاع العلم الفلسطيني ومهاجمة سيارة الاسعاف.

مشهد جنازة شيرين ابوعاقلة هز العالم باسره وكشف الوجه الاجرامي والقبيح والعنصري والوحشي للاحتلال الاسرائيلي، الذي لا يميز بين اذا ما كان الشهيد مسلما او مسيحيا، وظهر وبشكل واضح هذا الوجه القبيح لمن لم يكن يعرف او يغضن النظر عن عنجهية الاحتلال بشكل واضح، بان هذا الاحتلال لا يحترم لا مقدسات ولا حرمات ولا جنازات ولا شيء من هذا القبيل.

واغتيال الصحفية شيرين ابوعاقلة وماجرى في تشيع جثمانها كان تحت انظار العالم وظاهرا للعيان وعلى الهواء مباشرة ولكن العالم مصاب بالعمى عندما يتعلق الامر بالعدو الاسرائيلي.

وقال امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: "إن نكشف ونعري هذه الازدواجية في المعايير والنفاق الدولي الذي يتحدث عن اصابات الحفيين في اوكرانيا ولا كلمة عن فلسطين ويتجاهل وان الشهيدة شيرين اصبحت الشهيدة الـ58 في فلسطين في هذا العام وحده الذي يتجاهل مئة الف شهيد فلسطيني سقطوا ولكن نحن نطالب كل هذا العالم بان يكشف الحقيقة ويحاسب ويحاكم هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة".

أين هي المنظمات التي تدافع عن حرية وحماية الصحفيين هذه الجمعيات المنتشرة في عواصم الغرب عواصم القرار كلها صمتت لكن عندما يتعلق الامر باي شيء يمس صحفي او صحفية في بعض الدول تقوم الدنيا ولا تقعد اما جريمة موصوفة قتل الصهاينة لشيرين ابو عاقلة فمسألة فيها نظر..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6184743

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