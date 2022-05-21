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النيابة المصرية: قاتل الكاهن أرسانيوس متزن عقليا وجريمته مقصودة

النيابة المصرية: قاتل الكاهن أرسانيوس متزن عقليا وجريمته مقصودة
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية إلى مرافعة النيابة العامة بقضية مقتل الكاهن أرسانيوس وديد، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

العالم - مصر

وقال المستشار أحمد أسامة عاكف وكيل نيابة المنتزه الكلية ممثل النيابة أمام المحكمة، إن المتهم أثبتت سلامة قواه العقلية وتم إعداد تقرير رسمي، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات، وأزهق روح الكاهن أرسانيوس وديد، قاصدا قتله وليس مهتزا نفسيا كما يدعي.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم ينتمي لجماعة متطرفة وأثناء خروج الكاهن من الشاطئ، رفقة مجموعة من الشباب، اختاره من بين الموجودين بسبب زيه الديني، حيث ثبتت ميول المتهم العدائية للمسيحيين، وطعن القص أرسانيوس وديد عدة طعنات، وأزهق روحه مما يثبت حالة سبق الإصرار والترصد.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن النيابة لم تر أن الدفاع على حق، حيث ثبت أن المتهم متزن ويعي جيدا ما يفعل، ولا علاقه لحالته النفسية بجريمة القتل، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية.

واختتم ممثل النيابة مرافعته في محاكمة مقتل كاهن الإسكندرية: "لا شفيع مع المتهم مع سوء فعله أي شيء.. ولو من باب تخفيف العقاب أبعدوه وأقصوه عن مجتمعنا، حتى لا يتذرع أحد بأن هذا البلد الآمن به فتنة طائفية أو عنصرية".

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النيابة المصرية: قاتل الكاهن أرسانيوس متزن عقليا وجريمته مقصودة

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