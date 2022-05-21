نبيه بري يحذر من مستقبل مشؤوم أمام البلاد

العالم _ لبنان



وبحسب المصادر الصحفية اللبنانية، بخصوص ما تردَّد عن مقايضة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر تقضي بانتخاب نواب التيّار لبرّي مقابل تصويت نواب أمل للنائب الياس بو صعب، فأجاب نبيه بري أنّ لا تسويات في هذا الشأن، ولم يتم التفاهم على شيء حتى الآن"، مذكّراً بوجود مرشحين الى جانب بو صعب هما النائبان غسان حاصباني وملحم خلف.

فيما تتهيأ الأوساط السياسية والنيابية لاستحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، نفى رئيس المجلس الحالي نبيه برّي ما تردّد عن عزمه العزوف عن الترشح لرئاسة المجلس، وردّ على سؤال صحيفة النهار بقوله: دا بُعدهم، واضعاً ذلك في اطار التمنيات لدى المعترضين على التجديد له.