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وثائقي فَيْروز بين المعاقين

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

وثائقي "فَيْروز بين المعاقين" يسلط ضوء على "شركة فيروز" في ايران و يحاول أن يعرف مستثمر الذي حاول طوال فترة حياته أن يستخدم المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة لإدارة معمله...

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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