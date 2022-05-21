انطلاق انتخابات المجلس البلدي في الكويت

العالم - الكويت

وحسب تغريدة لوزارة الإعلام الكويتية عبر حسابها على "تويتر"، فإن الناخبين بدؤوا بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي.

وسيقترع 438 ألفاً و283 كويتياً يحق لهم المشاركة في الانتخابات، في 433 لجنة موزعة على 76 مدرسة في 8 دوائر.

وسيختار الناخبون الكويتيون 8 أشخاص لعضوية المجلس البلدي من بين 36 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة، حسب صحيفة "القبس" المحلية.

وتتصدر الدائرة الثالثة (الفيحاء) الدوائر بعدد مرشحيها (8 مرشحين)، تأتي بعدها الدائرة الرابعة (حولي) 7 مرشحين، ثم الدوائر الأولى (الشرق)، والخامسة (السالمية)، والسادسة (أبرق خيطان)، والثامنة (الصليبخات) 4 مرشحين لكل دائرة، وبعدها الدائرة الثانية (ضاحية عبد الله السالم) 3 مرشحين، ثم الدائرة التاسعة (الأحمدي) بمرشحين.

وهذه الدورة هي الـ13 منذ انطلاق انتخابات المجلس البلدي التي تشكل إضافة جديدة في مسيرة الديمقراطية والعمل البلدي.

ويشارك في هذه الانتخابات 3 أعضاء من المجلس الحالي، هم حسن كمال (الدائرة الأولى)، وعبد الله المحري (الدائرة الثانية)، وفهيد المويزري (الدائرة السادسة).

وكان قد فاز مرشحا الدائرتين السابعة (العمرية) خالد مفلح المطيري، والعاشرة (الصباحية) نصار المهيني العازمي، بعضوية المجلس البلدي بالتزكية، حيث لم ينافسهما أحد خلال فتح باب الترشيح.

وقد شهد المجلس البلدي 12 عملية انتخابية عامة خلال 61 عاماً، وذلك منذ استقلال البلاد عام 1961.