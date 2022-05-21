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رئيس وزراء الإحتلال يشعر بالقلق على مستقبل حكومته

رئيس وزراء الإحتلال يشعر بالقلق على مستقبل حكومته
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

علّق رئيس وزراء للإحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي، بالانشقاق عن الائتلاف، وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي.

العالم - فلسطين المحتلة

ودعا نفتالي بينيت إلى تجنب الانتخابات وإبقاء حكومته، معتبرا أن “التخلي عن تحالفه الآن سيكون خطأ”.

وعلى حسابه في فيسبوك، قال بينيت “من الصحيح أن الأمر صعب..لكن مستقبل الدولة في خطر..يجب علينا أن نحارب ونهزم “الإرهاب الفلسطيني”، ويجب أن نحارب من أجل الحفاظ على وحدة أمتنا داخليا.. ليس لدينا بلد آخر.. لذلك يجب علينا جميعا أن نقف بقوة”، حسب زعمه.

وكانت غيداء ريناوي زعبي، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “ميرتس”، قد أعلنت انشقاقها عن الائتلاف وسحب ترشيحها لأي تعيين مستقبلي، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية باتت تعتمد على أقلية 59 نائبا.

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