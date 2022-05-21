الرئيس الايراني يزور سلطنة عمان الاثنين المقبل

العالم - ايران

وتأتي زيارة الرئيس الايراني الى مسقط تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وفي اطار مواصلة سياسة دبلوماسية الجوار التي ينتهجها الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي لتنمية التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي مع الدول الجارة.

ويتضمن جدول اعمال زيارة الرئيس الايراني عقد اجتماع رسمي مع سلطان عمان في قصر العلم والتوقيع على عدة وثائق تعاون اضافة الى عقد لقاء مع الايرانيين المقيمن في هذا البلد واجتماع اخر مع التجار ورجال الاعمال العمانيين .

وهذه الزيارة هي خامس زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الايراني منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية قبل نحو 9 اشهر .

وذكرت بعض التقارير ان وفدا يضم 50 شخصا من التجار ورجال الاعمال الايرانيين قد زاروا سلطنة عمان الاسبوع الماضي لتوفير الارضية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وسلطنة عمان.