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العميد يحيى سريع: عملية الاستهداف تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد

السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

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