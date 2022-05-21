السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

انفوغرافيك: "جدري القرود".. أعراضه وكيفية انتقاله

انفوغرافيك:
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

ما هو جدري القرود وما مدى خطورته؟

جدري القرود يثير حالة استنفار في المغرب.. إجراءات مراقبة مشددة

الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تفشي مرض جدري القرود

أستراليا.. تسجيل أول حالة إصابة محتملة بجدري القرود

اكتشاف أول حالة اصابة بـ"جدري القردة"في الولايات المتحدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. العراق يعيش حالة عقم سياسي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 21-05-2022

بعد قتلهما الحوثي أكثر من مرة.. "العربية" و"الحدث" على خطى سجاح

كتيبة جنين تزف الشهيد "الفايد" وتحذر الاحتلال

سوريا.. إخماد حريق بالقرب من سور مصفاة بانياس

شاهد..موسكو تعلن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك