شاهد..موسكو تعلن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك

العالم - الأزمة الأوكرانية

وذكرت كتيبة آزوف الأوكرانية ان القيادة العسكرية في كييف امرت بوقف الدفاع عن مدينة ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود، مؤكدة إجلاء المدنيين والمقاتلين المصابين بجروح خطيرة من المصنع.

وفي الشمال الشرقي من اوكرانيا، يواصل الجيش الروسي عملياته للسيطرة على مدينة دونباس مستهدفا البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومركزا ثقافيا في لوزوفا ما ادى الى وقوع عدد من الاصابات.

الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وصف ما يحدث في دونباس بالجحيم، مشيرا الى ان قواته المسلحة تواصل التقدم لتحرير منطقة خاركيف، كما تعهد بمواصلة القتال لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا.

وفي وقت سابق، أشار "زيلينسكي" إلى أن صاروخا روسيا أصاب البيت الثقافي الذي أعيد بناؤه مؤخرا في خاركييف.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية "أولكسندر موتوزيانيك"، وصف الأوضاع عند الجبهة بالمتوترة متهما القوات الروسية بشن ضربات عنفية على طول خط التماس وسط قصف مدفعي مباشر لدفاعات القوات الأوكرانية.

الى ذلك وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" اكد ان قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة لوغانسك التي تقع بالقرب من الحدود مع روسيا، مشيرا الى استسلام جميع المقاتلين الاوكران هناك.

بدوره دعا الرئيس الشيشاني، "رمضان قديروف"، القوات الأوكرانية في المنطقة إلى إلقاء السلاح قبل أن يتم حشرهم في الزاوية، والقضاء عليهم.

وفي السياق نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "إيغور كوناشينكوف" تدمير منشآت عسكرية أوكرانية، بينها عشرة مستودعات للذخيرة والوقود، مشيرا إلى استهداف منظومتي دفاع جوي لنظام كييف.

ونشرت الوزارة مشاهد، لراجمات الصواريخ من نوع 'غراد' وهي تقصف القوات الاوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها، مؤكدة تدمير الأهداف المحددة، بما في ذلك مناطق تمركز بطاريات المدفعية والهاون ومراكز القيادة وتحصينات الاوكرانيين.