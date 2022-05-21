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بعد قتلهما الحوثي أكثر من مرة.. "العربية" و"الحدث" على خطى سجاح

بعد قتلهما الحوثي أكثر من مرة..
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

يبدو ان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد على الحوثي، لا يسبب صداعا للقيادة السعودية فحسب، بل أرقا مزمنا، يجعل هذه القيادة تعوض عن فشلها في مواجهة الرجل، الذي اذاق المعتدين السعوديين ومرتزقتهم، طعم الهزيمة، باللجوء الى الاكاذيب، فالاعلام السعودي، قتل الحوثي عدة مرات، فقناتا "العربية" و"الحدث" السعوديتان، لوحدهما قتلا الحوثي اكثر من مرة، واللافت ايضا، انهما مازلتا تقتلانه حتى اليوم، دون توقف!.

العالم كشكول

بالامس قتلت قناة "الحدث" السعودية السيد محمد على الحوثي، اعتقد للمرة الثالثة او الرابعة!، بعد تعرضه لإطلاق نار في العاصمة صنعاء، على خلفية مقتل ضابط في الجيش خلال نزاع على أراضي في منطقة حدة في العاصمة.

كعادته علق السيد محمد علي الحوثي بنفسه، على خبر قتله من قبل الاعلام في تغريدة ساخرة على حسابه بموقع تويتر قائلا:"نريد ان تخبرنا سجاح (قناة الحدث) اين الارض لنبيعها وثمنها وقف لدعم المسير والصاروخية.. كل ما قالته القناة خريط ولاعلاقة ولاعلم لنا به"!.

السيد محمد علي الحوثي "قُتل" مرة من قبل، وعدد من مرافقيه، عندما اطلق "مسلحون مجهولون" قذيفة على سيارته، اثناء توقف موكبه في احدى اشارات المرور الواقعة في خط المطار بالعاصمة صنعاء.

وفقا للاعلام السعودي ايضا فان الحوثي قُتل مرة في عام 2017 بعد ضربة جوية لـ"التحالف العربي بقيادة السعودية"، استهدفت تجمعا لأنصار الله في مديرية أرحب، شمال العاصمة صنعاء.

تغريدة القيادي محمد علي الحوثي الاخيرة حظيت بتفاعل واسع من قبل اليمنيين، فأعادوا تغريدة قناة الحدث تحت هشتاغ #الحدث – أكذب – من سجاح ، مع تعليقات ساخرة، من الاعلام السعودي الذي بات عنوانا لتحريف الحقائق ونشر الاكاذيب، بهدف التغطية على هزائم دول العدون على اليمن وفي مقدمتها السعودية، التي لم تجد من وسيلة الا الكذب للتغطية على جرائمها وهزائمها في اليمن. وبدورنا نضيف الى ما قاله الساخرون على اكاذيب قناتي "العربية" و "الحدث"، انه لو كانت سجاح موجودة في عصرنا الحاضر لكانت تتقاضى اعلى مُرتب في القناتين السعوديتين، وكان يتم اختيارها كل عام ودون اي منازع، كأفضل اعلامية في القناتين.

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